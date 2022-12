Ο σέντερ των Σέλτικς σε μια ανύποπτη φάση χτύπησε τον Μόριτς Βάγκνερ για «αχρείαστη και εκτεταμένη επαφή με το κάτω μέρος του σώματος του αντιπάλου του», όπως αναφέρει συγκεκριμένα η λίγκα.

Μετά την συγκεκριμένη φάση ο Χόρφορντ αποβλήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, ενώ τώρα καλείται να πληρώσει και το πρόστιμο των 25 χιλιάδων δολαρίων.

Al Horford got ejected for elbowing Moe Wagner below the belt 😳 pic.twitter.com/cLZOcmVFbB