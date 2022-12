Την ώρα που οι διαιτητές καταλόγισαν επιθετικό φάουλ στον Spida, ο Σμιθ σηκώθηκε από την θέση του και φώναζε «Αποκλείεται», καθώς δεν πίστευε στα μάτια του με την απόφαση των διαιτητών.

Δείτε την αντίδραση του παλαίμαχου άσου και την αγκαλιά του Μίτσελ:

"No way!"



JR Smith was NOT a fan of the offensive foul call 😳#LetEmKnow pic.twitter.com/vY0aN4UJYW