«Μεγάλη νίκη! Ας συνεχίσουμε έτσι πηγαίνοντας την επόμενη εβδομάδα να παίξουμε εκτός έδρας», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Το επόμενο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς, είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα (03:00) της Τρίτης, στη Νέα Ορλεάνη, απέναντι στους Πέλικανς, που έχασαν 118-114 από τους Φοίνιξ Σανς.

Great win!! Let's keep it going next week on the road 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/IlBMkIW1jo