Η εξωπραγματική εμφάνιση του... εξωγήινου Μπούκερ κόντρα στους Πέλικανς (vid)

Ο Μπούκερ πήρε... φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο αφού σκόραρε 25 συνεχόμενους πόντους, έχοντας συνολικά 33 μεταξύ τρίτης και τέταρτης περιόδου, διαλύοντας με κάθε τρόπο την άμυνα των Πέλικανς.

Ο ηγέτης των Σανς είχε 21/34 δίποντα, 6/11 τρίποντα και 10/15 ασίστ, προσθέτοντας στο ενεργητικό του 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 42 λεπτά συμμετοχής!

Δείτε παρακάτω τα highlights της συγκλονιστικής εμφάνισης του Μπούκερ:

Devin Booker dropped his second 50+ point game of the season tonight



58 PTS

6 REB

5 AST

6 3PM



