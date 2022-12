Λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, ο ηγέτης των Γκρίζλις αντάλλαξε μερικά λόγια με οπαδό των Θάντερ, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να τον αποβάλλουν από το παιχνίδι!

Η απόφαση των διαιτητών έκανε έξαλλο τον προπονητή των Γκρίζλις, Tέιλορ Τζένκινς, αφού οι διαιτητική τριάδα εξάντλησε την αυστηρότητά της με την απόφαση να αποβληθεί ο Μοράντ.

Δείτε παρακάτω το video:

Ja was just ejected for talking to a fan 🤔 pic.twitter.com/c491M6wZqB