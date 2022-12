All Star Game 2022: Το... κυρίως πιάτο στη μεγάλη γιορτή του πρωταθλήματος

Το μεσημέρι της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο παιχνίδι του 25ου All Star Game της Basket League, με όλα τα αστέρια του πρωταθλήματος να παρελαύνουν στο παρκέ του ΟΑΚΑ.

Στη δεύτερη και πιο ενδιαφέρουσα μέρα του μπαίνει το 25o All Star Game. Στο κλειστό του ΟΑΚΑ «χτυπάει» η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ, καθώς θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι των αστέρων του πρωταθλήματος.

Αρχηγοί των δύο ομάδων θα είναι οι Σάσα Βεζένκοφ και Γιώργος Παπαγιάννης, με τον κόσμο να αναμένεται να απολαύσει όλα τα μεγάλα αστέρια της λίγκας.

Παράλληλα, θα υπάρξουν πολλές εκδηλώσεις και -φυσικά- διαγωνισμοί, με αυτούς των τριπόντων, αλλά και των καρφωμάτων να κλέβουν την παράσταση.

Το πρόγραμμα της ημέρας στο All Star Game:

09:00-13:00: Δεύτερη ημέρα των τουρνουά 3 on 3 και 1 on 1 με την ονομασία FUN & BE ALL STAR, στο οποίο μπορούν να παίξουν και να διασκεδάσουν οι φίλες και οι φίλοι της «πορτοκαλί θεάς» στον χώρο κατά μήκος του «Τείχους των Εθνών» στο ΟΑΚΑ.

10:00-17:00: Λειτουργία Basket Village πλησίον του «Τείχους των Εθνών»

13:00: Έναρξη Συναυλίας FY στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης»

13:40: Έναρξη Βραβεύσεων των 30 Κορυφαίων των 30 ετών του ΕΣΑΚΕ και του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης»

14:00: Dj Set Πέτρος Τριανταφύλλου

14:25: Παρουσίαση Παικτών του Κεντρικού Αγώνα και των Διαγωνισμών του 25ου All Star Game

14:33: Διαγωνισμός Τριπόντων

14:55: Έναρξη Κεντρικού Αγώνα 25ου All Star Game στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης»

15:31: Διαγωνισμός Καρφωμάτων

16:45: Βράβευση MVP και Τελετή Λήξης