Χωρίς Γιάννη οι Μπακς κόντρα στους Τζαζ

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε δηλωθεί ως αμφίβολος από τους Μπακς, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο, ωστόσο ο πόνος δεν υποχώρησε και ο Γιάννης θα αναγκαστεί να μείνει εκτός από την αναμέτρηση κόντρα στους Τζαζ.

Νοκ άουτ τέθηκε και ο Κρις Μίντλετον, προσθέτοντας έξτρα... πονοκέφαλο στον Μάικ Μπουντενχόλζερ, ενώ αντίθετα αρκετά πιθανό είναι να κάνει την επανεμφάνισή του ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Giannis Antetokounmpo (left knee soreness) is ruled out of tonight's game vs. the Jazz, the Bucks have announced. pic.twitter.com/URaMhc1MQ5