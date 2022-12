Θέλει 12λεπτα στην Ευρωλίγκα ο Μπογκντάνοβιτς! (pic)

Ο Σέρβος γκαρντ κάλεσε τους διαδικτυακούς φίλους του να απαντήσουν αν θα ήθελαν να δουν και στην Euroleague να εφαρμόζεται το σύστημα του NBA, με δωδεκάλεπτες αντί για δεκάλεπτες περιόδους.

«Οπαδοί της Euroleague, μια ερώτηση, θα θέλατε να δείτε 48 λεπτά στους αγώνες της;», ανέφερε στο μήνυμά του ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς καταθέτοντας με αυτόν τον τρόπο μια ενδιαφέρουσα πρόταση.

Euroleague fans, one question, would you like to see 48mins in EL games? 🤔