Ανατριχίλα: Οι οπαδοί της Παρτιζάν τίμησαν την μνήμη του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς (pic)

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς μπορεί να φόρεσε και να διακρίθηκε με την φανέλα του μισητού αντίπαλου της Παρτιζάν, Ερυθρού Αστέρα, ωστόσο αποτελούσε μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη και αγαπητή φιγούρα για τους φιλάθλους όλης της Σερβίας.

Έτσι, οι φίλοι της Παρτιζάν, στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, απότισαν φόρο τιμής στον Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, αναρτώντας πανό στη μνήμη του, ενώ πριν την έναρξη της αναμέτρησης τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή.

Την μνήμη του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς τίμησε και η διοίκηση της Παρτιζάν, με ειδικό memoriam στα video wall του γηπέδου πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Partizan fans saying their own goodbye to Sinisa Mihajlovic pic.twitter.com/n5k9rl5UMO