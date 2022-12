Μπορεί στην πρώτη περίοδο να τραυματίστηκε στο πόδι, όμως στη δεύτερη περίοδο κόντρα στην Παρτιζάν επέστρεψε δριμύτερος και έκλεισε το ημίχρονο με ένα buzzer beater δίποντο για το 28-37.

Δείτε τη φάση:

This, this does look familiar doesn't it?



Vasa and buzzer beaters in Stark Arena...@AnadoluEfesSK #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/tP2kHAtNli