Δείτε το μεγάλο σουτ του άσου της Βιλερμπάν που έκρινε το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό:

Amine Noua AT THE BUZZER gives the win to @LDLCASVEL💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W41TzGGSL0