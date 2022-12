Σοκ στους Ουόριορς, χάνουν τον Κάρι για τις επόμενες εβδομάδες

Οι Ουόριορς δεν έχουν να διαχειριστούν μόνο τις ήττες και τα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζουν στο παιχνίδι τους. Πλέον ο Στιβ Κερ θα πρέπει να καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς το πιο μεγάλο όπλο του, τον Στεφ Κάρι.

Ο ηγέτης της ομάδας από την Bay Area αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον αριστερό ώμο, στο παιχνίδι των πρωταθλητών κόντρα στους Πέισερς, στην Ιντιάνα και για το λόγο αυτό υποβλήθηκε σε μαγνητική την επομένη του αγώνα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες, κάτι που κάνει το έργο των «πολεμιστών» ακόμα πιο δύσκολο ενόψει συνέχειας.

Αφενός γιατί τη φετινή σεζόν μετρούν ρεκόρ 14-15 και βρίσκονται στην 10η θέση της Δύσης, αφετέρου γιατί θα πρέπει να πορευτούν για το επόμενο διάστημα χωρίς τον πιο αξιόπιστο σκόρερ τους από το ξεκίνημα της σεζόν.

Golden State's Steph Curry is expected to miss "a few weeks" with his left shoulder injury, sources tell ESPN.