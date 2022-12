Συναγερμός στους Ουόριορς: Τραυματίστηκε στον ώμο ο Κάρι (vid)

Ο ηγέτης των Ουόριορς μέχρι να τραυματιστεί πραγματοποιούσε μυθικό ματς, αφού είχε 38 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ωστόσο στα μέσα του τρίτου δωδεκαλέπτο αποχώρησε με πρόβλημα στον αριστερό ώμο.

Ο Κάρι αποχώρησε για τα αποδυτήρια, κρατώντας τον αριστερό του ώμο και έδειξε να πονάει αρκετά και όπως είναι φυσικό επικρατεί μεγάλη αγωνία στους Ουόριορς για την κατάσταση του ηγέτη τους.

Όπως ενημέρωσαν, μάλιστα οι περσινοί πρωταθλητές του NBA, ο Στεφ Κάρι δεν θα επιστρέψει στο υπόλοιπο της αναμέτρησης κόντρα στους Πέισερς...

Steph went to the locker room after appearing to injure his left shoulder on this play pic.twitter.com/FNFcSh8YrK