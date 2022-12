«Καμπάνα» τριών αγωνιστικών στην ΑΕΚ από το BCL

Tα επεισόδια στον αγώνα με την Ρέτζιο Εμίλια δεν πέρασαν χωρίς τιμωρία για την ΑΕΚ. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Basketball Champions League, η «Ένωση» τιμωρήθηκε από την αρμόδια επιτροπή με τρεις αγώνες χωρίς κόσμο στις εξέδρες, καθώς και με πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Μένει να φανεί αν οι «κιτρινόμαυροι» θα προχωρήσουν σε έφεση.

Following the incidents before AEK v UNAHOTELS Reggio Emilia game on Dec 7, the Basketball Champions League Single Judge has decided that the following sanctions shall be imposed on AEK:

a) playing the next three BCL home games behind closed doors;

b) a fine of EUR 10,000. pic.twitter.com/51ThpzSp5h