Όλα ξεκίνησαν από την έντονη διαμαρτυρία του Κάρι, που ζήτησε φάουλ σε προσπάθειά του για τρίποντο, με τον ηγέτη των Ουόριορς να είναι έξαλλος με τους διαιτητές.

Ακολούθησε ο Στιβ Κερ, που διαμαρτυρήθηκε σε πολύ έντονο ύφος, με τους διαιτητές της αναμέτρησης να δίνουν από μια τεχνική ποινή σε Κάρι και Κερ.

Steph and Steve Kerr were FIRED UP after getting techs 😬 pic.twitter.com/FxpWxEJnDN