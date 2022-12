Το βραβείο του MVP μετονομάζεται σε «The Michael Jordan Trophy»

Σε μια σειρά από αλλαγές προχώρησε το ΝΒΑ, το οποίο θέλοντας να τιμήσει τον σπουδαίο Μάικλ Τζόρνταν έδωσε το όνομά του στο βραβείο του MVP της σεζόν.

Οι αλλαγές στο ΝΒΑ συνεχίζονται και αυτή τη φορά σε πρώτο πλάνο βρέθηκαν τα βραβεία της σεζόν. Η λίγκα θέλοντας να τιμήσει μερικούς από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών έδωσε το όνομά τους στα βραβεία της σεζόν.

Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν πλέον μετονομάστηκε σε «The Michael Jordan Trophy», προς τιμήν του «Air».

Την ίδια στιγμή το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού πήρε το όνομα του Χακίμ Ολάζουον, ενώ αυτό του rookie της χρονιάς έχει το όνομα του Ουίλτ Τσάμπερλειν.

Αξίζει να αναφέρουμε πως πλέον θεσπίστηκε και ένα νέο βραβείο, αυτό του clutch παίκτη της σεζόν, το οποίο πήρε το όνομα του παίκτη που βρίσκεται στο logo του ΝΒΑ, του Τζέρι Ουέστ.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές που έκανε το ΝΒΑ όσον αφορά την ονομασία των βραβείων

MVP: The Michael Jordan Trophy

DPOY: Hakeem Olajuwon Trophy

ROY: Wilt Chamberlain Trophy

Sixth Man of Year: John Havlicek Trophy

Most Improved: George Mikan Trophy

New Clutch Player of Year: Jerry West Trophy