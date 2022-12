Παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ οι Εμπίιντ και Ουίλιαμσον (pic)

Ο Εμπίιντ ήταν καταιγιστικός με τους Σίξερς μετρώντας 43,3 πόντους, 10,3 ριμπάουντ και 63,9% στα σουτ, σε 3 αγώνες, την ίδια στιγμή που ο Ουίλιαμσον σε 3 αγώνες με τους Πέλικανς είχε 33 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 70,4% στα σουτ εντός πεδιάς.

New Orleans Pelicans forward Zion Williamson and Philadelphia 76ers center Joel Embiid have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 8 of the 2022-23 season (Dec. 5-11). pic.twitter.com/fBc2COC0Vg