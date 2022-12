Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στα τελειώματα της περσινής σεζόν, ο Κρις Μίντλετον αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα, αφού όπως ενημέρωσαν οι Μπακς υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

«Ο Κρις Μίντλετον είναι εκτός για το υπόλοιπο του αγώνα με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο», ανέφερε η σχετική ενημέρωση των «Ελαφιών» στο Twitter.

Khris Middleton is OUT for the remainder of the game with a left ankle sprain.