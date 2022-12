Ο Ζοτς κράτησε τους παίκτες του στο γήπεδο μετά την ήττα στο ντέρμπι του Βελιγραδίου

Ο πολύπειρος προπονητής δεν έχασε καθόλου χρόνο μετά την δεύτερη ήττα της Παρτιζάν από τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να οδηγεί τους καλαθοσφαιριστές του στην αίθουσα ανάλυσης βίντεο.

Όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ, ο Ομπράντοβιτς εκτίμησε ότι ήταν απαραίτητο να αναλυθεί άμεσα το ματς και να εντοπιστούν τα λάθη που έκαναν οι παίκτες του και οδήγησαν στην ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ήταν ξεκάθαρο ότι η ομάδα είχε προετοιμαστεί για εκτενή ανάλυση, γιατί ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Ζόραν Σάβιτς και οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας αποχώρησαν από την αίθουσα μετά από δέκα λεπτά.

No time wasted: Zeljko Obradovic hosted a film session to analyze Crvena Zvezda defeat instantly after the game ⌛️ pic.twitter.com/wt6VF1cYLp