«Πάγωσε» τη Μαδρίτη ο Λόιντ: Έφυγε από το γήπεδο με φορείο (vid)

Η ατυχία χτύπησε για ακόμα μια φορά την πόρτα της Μονακό. Οι Μονεγάσκοι, σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, είδαν έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες τους να φεύγει με φορείο.

Ο Τζόρνταν Λόιντ δέχτηκε ακούσιο χτύπημα από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, σε προσπάθεια για ριμπάουντ και σωριάστηκε στο παρκέ, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Αμέσως το ιατρικό επιτελείο των Μονεγάσκων πήγε στο παρκέ, για να αποχωρήσει από το WiZink Center με φορείο, ενώ λίγο νωρίτερα τοποθετήθηκε μάσκα οξυγόνου, σε μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές.

Κατά την έξοδό του από το γήπεδο οι φίλοι των Μαδριλένων σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και χειροκροτούσαν τον άτυχο Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος στα 26'33'' που αγωνίστηκε μέτρησε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 8/13 σουτ (6/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές).

Δείτε τη στιγμή της αποχώρησής του:

Jordan Loyd left the court with medical assistance 🙏



2⃣ games in a row when Monaco player leaves the court on the stretchers pic.twitter.com/5E5NnJs4Z0