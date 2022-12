To φινάλε... θρίλερ στο Τζαζ-Ουόριορς και το νικητήριο κάρφωμα του Φοντέκιο (vid)

Αρχικά, στα 7.8 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή και με τους Ουόριορς να έχουν προβάδισμα τεσσάρων πόντων, ο Μπίσλι με τρίποντο, μείωσε στον πόντο (123-122) και έκανε το ματς θρίλερ, με τον Στιβ Κερ να καλεί σε τάιμ άουτ για να οργανώσει την τελευταία επίθεση.

Malik Beasley's CLUTCH triple made it a 1-point game before Fontecchio's game-winner! pic.twitter.com/Nn3Qz13Yfe

Στην επαναφορά, όμως οι παίκτες του τα έκαναν... μαντάρα, αφού ο Πουλ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, ο Αλεξάντερ-Ουόκερ έκλεψε, έδωσε στον Μπίσλι, που είδε τον Φοντέκιο κάτω από το καλάθι, με τον Ιταλό να καρφώνει για να χαρίσει μια επική νίκη στους Τζαζ!

SIMONE FONTECCHIO FOR THE WIN OFF THE STEAL!@utahjazz WIN 🔥 pic.twitter.com/yyclOCRtAg