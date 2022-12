Ο Έλληνας σούπερ σταρ οδεύει ολοταχώς για ακόμη μια 30αρα, αυτή τη φορά απέναντι στους Μπακς, με τον «Greek Freak», να έχει 2/2 τρίποντα!

Never gets old.



Giannis for three!! 👌 pic.twitter.com/IlaB5S29Wk