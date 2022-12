«Προθεσμία της Ρεάλ για να ματσάρει την προσφορά του Ερυθρού Αστέρα για τον Καμπάτσο»

Ο Αργεντινός γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς στο ΝΒΑ, και πλέον ομάδες στην Ευρώπη ερίζουν για την απόκτησή του. Η επιστροφή του στη Ρεάλ ήταν πάντα στο πλάνο, το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο δεν προχώρησε, ενώ αυτό του Ερυθρού Αστέρα δείχνει πιο υπαρκτό από ποτέ.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η σερβική ομάδα έχει κάνει πρόταση 4,3 εκατομμυρίων ευρώ για διετές συμβόλαιο στον παίκτη, την στιγμή που η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προθεσμία λιγότερο από δέκα ημέρες για να ματσάρει την προσφορά και τον κάνει ξανά δικό της.

Real Madrid has in its hands the official proposal Red Star made to Facundo Campazzo, I am told.

Real Madrid has to decide whether to match the offer or let him join the Serbian powerhouse to a contract for the season.