Το Κλίβελαντ είναι ιδιαίτερο μέρος για τον Λεμπρόν Τζέιμς. Από εκεί ξεκίνησε την επαγγελματική πορεία του, εκεί πανηγύρισε το πιο έντονο πρωτάθλημα της καριέρας του, το 2016, εκεί έζησε μεγάλες στιγμές.

Κατά την επιστροφή του, στο παιχνίδι των Καβς με τους Λέικερς, το κοινό δεν ξέχασε την προσφορά του και τον αποθέωσε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

All love for the 👑 in Cleveland ❤️ pic.twitter.com/wzFufz8JmM