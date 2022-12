Απίστευτος Κάρι: Έβαλε πέντε συνεχόμενα σουτ από το ένα καλάθι στο άλλο!

Ο ηγέτης των Ουόριορς βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των περσινών πρωταθλητών του NBA για τις ανάγκες συνέντευξης και μετά το τέλος της αποφάσισε να δοκιμάσει τις ικανότητές του σουτάροντας από την μια άκρη του γηπέδου στην άλλη.

Ο Κάρι έκανε πέντε προσπάθειες και η κατάληξη ήταν ίδια και στις πέντε, με τον ηγέτη των Ουόριορς να πετυχαίνει τον στόχο, αποχωρώντας μέσα σε έξαλλα πανηγύρια!

Δείτε παρακάτω το video:

Just finished a shoot with @stephencurry30, this dude just can’t miss 😳🔥



🎥 @ari_fararooy@warriors pic.twitter.com/fwjhTjz33E