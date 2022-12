Άναψαν τα αίματα στο Τίμπεργουλβς-Θάντερ: Ο Ουίλιαμς έγινε έξαλλος με τον Γκομπέρ (vid)

Όλα ξεκίνησαν μετά από διεκδίκηση για ριμπάουντ, με τον Γκομπέρ να ρίχνει με τρικλοποδιά τον Ουίλιαμς, ο οποίος σηκώθηκε με επιθετικές διαθέσεις σπρώχνοντας τον Γάλλο σέντερ και τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν πριν ξεφύγει η κατάσταση.

Οι διαιτητές εξέτασαν στο βίντεο την φάση και χρέωσαν με flagrand 2 τον Γκομπέρ που αποβλήθηκε από το ματς, ενώ με τεχνική ποινή χρεώθηκε και ο Κένριχ Ουίλιαμς για την αντίδρασή του.

Δείτε παρακάτω το video:

