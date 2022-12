Ο Μίντλετον, μάλιστα δεν χρειάστηκε και πολύ, προκειμένου να σκοράρει το πρώτο του καλάθι μετά την επιστροφή του, με δίποντο αφού πρώτα... ταλαιπώρησε τον Πατ Μπέβερλι.

Khris Middleton gets his first bucket of the season!



The Bucks lead early on ESPN pic.twitter.com/XqqHUZYuoA