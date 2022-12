Η απάντηση της Αρμάνι Μιλάνο για Καμπάτσο: «Δεν τον κυνηγάμε»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αρμάνι Μιλάνο στα δημοσιεύματα που έφεραν την ομάδα του Έτορε Μεσίνα να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Φακούντο Καμπάτσο.

Ο Αργεντινός γκαρντ είναι ελεύθερος στην αγορά, έπειτα από την αποχώρησή του από τους Ντάλας Μάβερικς και το όνομά του «συνδέθηκε» με την Αρμάνι Μιλάνο, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η αντίδρασης όμως των Ιταλών ήταν άμεση. «Η Αρμάνι Μιλάνο γνωρίζει την κατάσταση του Καμπάτσο και δεν τον κυνηγάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

