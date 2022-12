Ο Πάντερ προσπάθησε να κάνει... mind games στον Χάρπερ, όμως απέτυχε (vid)

Στην αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Βαλένθια, η ισπανική ομάδα κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη στην παράταση με 96-100. Μάλιστα ο Τζάρεντ Χάρπερ ήταν αυτός που «κλείδωσε» τη νίκη με δύο κρίσιμες βολές.

Μάλιστα παρά την προσπάθεια οτυ Κέβιν Πάντερ για... mind games, ο πρώην άσος των Πέλικανς έμεινε ψύχραιμος, ευστοχώντας σε κρίσιμο ζευγάρι βολών.

.@KPJunior_ tried to get into @Therealvinoo's head before the free throws that brought @valenciabasket the W 😅 pic.twitter.com/vQCq8UdPhN