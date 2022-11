Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Τζόρνταν Σάιμπερτ (pic)

Ο 30χρονος γκαρντ, μετά από πολύωρο ταξίδι αφίχθη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Δικεφάλου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Τζόρνταν Σάιμπερτ στον ΠΑΟΚ, αφού ο έμπειρος σούτινγκ γκαρντ, είχε φορέσει την φανέλα του Δικεφάλου και την σεζόν 2016-2017.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα φοράει το νούμερο 18 στη φανέλα του, όπως και την πρώτη του χρονιά στον Δικέφαλο, όπου είχε 11,4 πόντους και 2,8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι και με 24% από το τρίποντο σε σύνολο 35 αγώνων.

Just landed! Jordan Sibert is here! Welcome back @Smooth_Jordan ⚫️⚪️#PAOKfamily🏁 pic.twitter.com/LVrqCrJOow