Ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ για τον Ντόντσιτς (pic)

Ο Σλοβένος γκαρντ με την 40αρα κόντρα στους Ουόριορς μπήκε στην κορυφαία δεκάδα των παικτών που έχουν 20+ αγώνες με 40+ πόντους πριν κλείσουν τα 24 χρόνια.

Ο Ντόντσιτς σημείωσε 40+ πόντους για 20ο ματς στην καριέρα του και έβαλε το όνομά του δίπλα σε θρυλικές μορφές του NBA, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και ο Ρικ Μπάρι.

Αναλυτικά το top10:

1. Ρικ Μπάρι (35 ματς)

2. Μπομπ ΜακΑντού (32 ματς)

3. Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (32 ματς)

4. Μάικλ Τζόρνταν (31 ματς)

5. ΛεΜπρόν Τζέιμς (27 ματς)

6. Τρε Γιάνγκ (26 ματς)

7. Τρέισι ΜακΓρέιντι (22 ματς)

8. Κέβιν Ντουράντ (21 ματς)

9. Σακίλ Ο'Νιλ (20 ματς)

10. Λούκα Ντόντσιτς (20 ματς)

Luka Doncic is the 10th player to have 20+ career games of 40+ points before turning 24. pic.twitter.com/OFMWpJ29hy