Το έχασαν και αυτό: Οι Λέικερς... κοιμήθηκαν και οι Πέισερς τους σόκαραν με σουτάρα του Νέμπαρντ! (vid)

Είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε όλο το ματς. Ξεκίνησαν καλά στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και πέντε λεπτά πριν την λήξη ήταν μπροστά στο σκορ με 11 πόντους (107-96). Ε και; Οι φετινοί Λέικερς μπορούν να χάσουν από οποιαδήποτε ομάδα και οι Πέισερς ήταν κάτι παραπάνω από αυτό: Η ομάδα της Ιντιάνα ήταν εξαιρετική στο τέλος, «έτρεξε» επιμέρους 20-8 και η σουτάρα του νεαρού Άντριου Νέμπαρντ στην εκπνοή έφερε ένα μεγάλο διπλό (116-115), που σόκαρε τους φιλάθλους των Λέικερς.

Ο νεαρός rookie ήταν μάλιστα κομβικός, αφού είχε 12 πόντους με 4/7 τρίποντα από τον πάγκο, όμως οι νικητές είχαν σε πρώτο πλάνο τους καταπληκτικούς Ταιρίς Χαλιμπέρτον (24 πόντοι, 14 ασίστ, 7 ριμπάουντ) και Μπένεντικτ Ματουρέν (23 πόντοι, 8 ριμπάουντ). Αντίθετα, από τους ηττημένους πάλεψε η Big-3, με τους Άντονι Ντέιβις (25 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ράσελ Ουέστμπρουκ (24 πόντοι, 6 ασίστ) και Λεμπρόν Τζέιμς (21 πόντοι, 7 ριμπάουντ) να μην έχουν σχεδόν καμία βοήθεια από το supporting cast.

Δείτε εδώ τα stats.

Andrew Nembhard hits the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Pacers! #TimingEmotions pic.twitter.com/lFv43RTHxG