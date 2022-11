Ο Έλληνας σούπερ σταρ οδήγησε τους Μπακς σε τρεις νίκες σε τέσσερα ματς έχοντας μέσο όρο, 35.3 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ.

Στη δυτική περιφέρεια, το βραβείο πήγε στον ΝτεΆντρε Έιτον, που οδήγησε τους Σανς σε σερί 3-0, έχοντας 23.7 πόντους, 16.0 ριμπάουντ και 1.3 μπλοκ ως μέσο όρο.

NBA Players of the Week for Week 6.



West: @DeandreAyton (@Suns)

East: @Giannis_An34 (@Bucks) pic.twitter.com/AA7h3HDAqv