Παίρνουν Ουόκερ και αποδεσμεύουν Καμπάτσο οι Μάβερικς

Ο Κέμπα Ουόκερ έρχεται, ο Φακούντο Καμπάτσο φεύγει, για τους Ντάλας Μάβερικς. Η ομάδα του Τέξας προχώρησε σε κίνηση αλλαγής στην περιφέρεια, έχοντας ανοίξει το τελευταίο διάστημα κύκλο επαφών με τον έμπειρο πλέι μέικερ.

Το deal αναμένεται να έχει ισχύ ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Μάλιστα για να φορέσει τη φανέλα των Μαβς ο Ουόκερ, ο Φακούντο Καμπάτσο θα αποτελέσει παρελθόν.

Ο Αργεντινός γκαρντ παρά το γεγονός πως αποκτήθηκε λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν, δεν κατάφερε να βρει χώρο στο ροτέισιον της ομάδας του και πλέον θα αναζητήσει την τύχη του σε άλλες πολιτείες, με την εξέλιξη αυτή να έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Ευρώπη.

