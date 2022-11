To πάθημα από τον Γιάννη έγινε μάθημα στον Χάρνταγουεϊ (vid)

Ο Χάρνταγουεϊ άθελά του είχε πρωταγωνιστήσει στο μυθικό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Madison Square Garden, όταν ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε περάσει από πάνω από τον έμπειρο φόργουορντ σε αναμέτρηση των Μπακς με τους Νικς.

Λίγα χρόνια μετά ο Χάρνταγουεϊ έμαθε το μάθημά του και αυτή τη φορά στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Μάβερικς, μόλις είδε τον Γιάννη να κάνει... επέλαση προς το καλάθι έκανε στην άκρη.

