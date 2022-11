Η Euroleague παρουσίασε τα highlights του Μπέικον (vid)

Ο πρώην NBAer έκανε ρεκόρ καριέρας στην Euroleague με 25 πόντους, παίρνοντας τις επιθέσεις που έπρεπε να πάρει, χωρίς να κάνει... κατάχρηση στις προσπάθειές του (6/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές). Έπαιξε και άμυνα, είχε 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ήταν ο απόλυτος MVP.

Δείτε τα highlights του, όπως τα παρουσίασε η Euroleague:

Dwayne Bacon was on FIRE last night as he finished with a career-high 25pts



Check out his highlights for @paobcgr here👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/yPQfR3gexZ