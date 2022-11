Ο νεαρός πάουερ φόργουορντ των Καβαλίερς μπήκε στην ρακέτα τον Μπακς, επιχείρησε να αφήσει την μπάλα με λέι απ στο καλάθι αλλά υπολόγιζε χωρίς τον «Greek Freak».

Ο Γιάννης με τρομερή προσπάθεια, έκοψε τον Μόμπλεϊ και στη συνέχεια έδωσε την μπάλα στον Πόρτις που «πλήγωσε» την άμυνα των Καβαλίερς.

Δείτε παρακάτω το video:

Big block by Giannis!!



Boobby Buckets with the finish!! pic.twitter.com/H94Rc2wxZK