Επική αντίδραση Μπαρτζώκα μετά από τρίποντο της Άλμπα (vid)

Ο Ολυμπιακός πήρε μία αγχωτική νίκη επί των Γερμανών (86-76), με το παιχνίδι να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού ως το τελευταίο πεντάλεπτο. Στο τρίποντο μάλιστα που έφερε την Άλμπα στο -4 (70-66), στο 34' της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκτας... τρελάθηκε, κάνοντας ένα μίνι-σπριντ, το οποίο "ανέβασε" η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ στα social media, με ένα σαρκαστικό σχόλιο.

When you realize that you are late for the usual Kalimera! 🏃🏽‍♂️😎☀️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/euPsQu9rY2