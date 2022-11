Η... ντρίμπλα του Ζάιον σε ερώτηση για το αγαπημένο του γεύμα στο Thanksgiving (vid)

Με το πέρας του αγώνα των Πέλικανς κόντρα στους Σπερς, που βρήκε νικήτρια την ομάδα της Νέας Ορλεάνης με 129-110, ο Ζάιον Ουίλιαμσον, που τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, ρωτήθηκε σχετικά με το αγαπημένο του γεύμα κατά την μέρα των Ευχαριστιών.

Η απάντησή του; Αφοπλιστική.

«Προσπαθείς να με πιάσεις. Δεν έχει σημασία ποια απάντηση θα δώσω, στα social media θα με κοροϊδεύουν, οπότε δεν κάνω κανένα σχόλιο», είπε χαμογελώντας.

Κει με αυτή την... ντρίμπλα απέφυγε να δώσει απάντηση στην ερώτηση!

“You tryna set me up….no matter what I answer I give, social media gonna clown me. So no comment.”



Zion Williamson refused to say what his favorite Thanksgiving dish is 🤣 pic.twitter.com/wiOVx0QCOG