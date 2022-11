Ο KD, πλέον μετράει 26.702 πόντους στην καριέρα του και ανέβηκε στην 18η θέση του πίνακα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του NBA.

Πλέον ο Ντουράντ, χρειάζεται 350 πόντους για να προσπεράσει και τον θρυλικό Τζον Χάβλιτσεκ, προκειμένου να ανέβει στην 17η θέση της σχετικής λίστας.

Congrats to @KDTrey5 of the @BrooklynNets for moving up to 18th on the All-Time SCORING list! pic.twitter.com/tB1xRD1a4F