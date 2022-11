Πλήγμα στους Μπλέιζερς με Λίλαρντ πριν το ματς με τους Μπακς

Ο ηγέτης της ομάδας από το Πόρτλαντ, έχει διάστρεμμα πρώτου βαθμού στο πέλμα του δεξιού του ποδιού και όπως ενημέρωσαν οι Μπλέιζερς η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε 1-2 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Λίλαρντ θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τους Μπακς, αλλά και τις επόμενες αναμετρήσεις που ακολουθούν για τους Μπλέιζερς.

Trail Blazers say Damian Lillard has a Grade 1 strain of the soleus muscle in the right lower leg and will be re-evaluated in one to two weeks.