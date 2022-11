Επέστρεψε μέσα σε αποθέωση ο Κάιρι Ίρβινγκ! (vids)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ είχε σηκώσει πολύ... σκόνη μετά το προμοτάρισμα αντισημιτικού ντοκιμαντέρ στο Twitter, κάτι που είχε οδηγήσει στην τιμωρία του από τους Νετς, με τον έμπειρο γκαρντ να μένει εκτός για αρκετά ματς χωρίς να πληρώνεται.

Ο «Uncle Drew», ωστόσο έδειξε ειλικρινή μεταμέλεια, ζήτησε συγγνώμη για το ατόπημά του και η τιμωρία του έληξε, με τον Ίρβινγκ να επιστρέφει στην βασική πεντάδα των Νετς για την αναμέτρηση κόντρα στους Γκρίζλις.

Στην διάρκεια της παρουσίασής του, μάλιστα, ο έμπειρος γκαρντ γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς των Νετς στο Barclays Center, δείχνοντας την υποστήριξή τους στον Ίρβινγκ.

Δείτε παρακάτω τα χαρακτηριστικά video:

One of the louder cheers you’ll hear during a pregame intro for Kyrie Irving. pic.twitter.com/TELQzkGIVg