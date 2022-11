Απίθανη γκάφα των διαιτητών στο Χοκς-Ράπτορς (vid)

Συγκεκριμένα, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου μέτρησαν κανονικά καλάθι των Ράπτορς ως goaltending, όμως στο χρονόμετρο απέμειναν 0,3'' με τους παίκτες των δύο ομάδων να φεύγουν για τα αποδυτήρια χωρίς οι διαιτητές να εξετάσουν την φάση.

Λίγο πριν την έναρξη του τρίτου δωδεκαλέπτου, ωστόσο είδαν την φάση της λήξη του πρώτου ημιχρόνου και αποφάσισαν να παιχτούν τα 0,3'' που απέμειναν και στη συνέχεια να συνεχιστεί κανονικά ο αγώνας.

Όπως ήταν φυσικό η ενέργεια αυτή προκάλεσε την απορία τόσο των παικτών, όσο και των πάγκων των δύο ομάδων, που έπρεπε να βάλουν τους παίκτες με τους οποίους τελείωσε το πρώτο ημίχρονο...

Δείτε παρακάτω το video:

Just before the start of the second half, the Hawks and Raptors were forced to play the final 0.3 seconds from the first half after a goaltend was called on this play.



The referees recognized that they needed to put time on the clock.pic.twitter.com/2h2563ITGq