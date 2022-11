Ο περσινός rookie of the year, είδε την ευκαιρία... απογειώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον ανήμπορο να αντιδράσει, Κόλινς, ο οποίος θα δει τον εαυτό του στα highlights...

Δείτε παρακάτω το video:

Scottie Barnes SLAM 😲🔨



Raptors lead 51-49 in Q2 on the NBA App!



📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/2bn8fnx3jr