Έφτασε τα 50 triple double και έγραψε ιστορία ο «μαγικός» Ντόντσιτς

Ο «Luka Magic», ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας, 33 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 34 λεπτά, γράφοντας ιστορία με το 50ο του triple double.

Ο Ντόντσιτς παράλληλα μπήκε στο top-10 των παικτών με τα περισσότερα triple double στην ιστορία του NBA, με τον Σλοβένο γκαρντ, να έχει μπει σε MVP mode από το ξεκίνημα της σεζόν.

Congrats to @luka7doncic of the @dallasmavs for becoming the 10th player in NBA History to record 50 career triple-doubles! pic.twitter.com/OiSjQTdoRA