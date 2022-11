Άγριο κράξιμο Μεσίνα σε Πάνγκος-Ντέιβις! (vid)

Ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την κακή απόδοση που έχουν οι δύο αθλητές, οι οποίοι εντάχθηκαν στην Αρμάνι Μιλάνο το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Πάνγκος και ο Ντέιβις είναι οι κορυφαίες μας προσθήκες του φετινού καλοκαιριού. Δεν παίζουν καλά και θα κάνουμε τα πάντα για να τους βοηθήσουμε να παίξουν καλύτερα. Τους έφερα στην ομάδα και τους εμπιστεύτηκα απόλυτα. Θέλω να τους βοηθήσω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και εκείνοι να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.



Ο πρώτος σημαντικός κανόνας της ζωής όταν τα πράγματα πηγαίνουν σκ@τ@ είναι να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Εάν πάντα περιμένεις από κάποιον άλλον να κλείσει τον ανεμιστήρα, τότε γεμίζει σκ@τ@ το πρόσωπό σου. Ζητώ συγγνώμη για την ειλικρινή γλώσσα μου. Γι’ αυτό, θα πρέπει να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και όλους μας εδώ για να τους βοηθήσουμε».

