«Δυνατή» κίνηση για την Αρμάνι: Συμφώνησε με τον Λουβαβού - Καμπαρό (pic)

Νέο... όπλο στα χέρια του Έτορε Μεσίνα. Η Αρμάνι «κυνήγησε» τον Τιμοτέ Λουβαβού - Καμπαρό και, σύμφωνα με το Sportando, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για να συνεργαστούν.

Ο Γάλλος διεθνής ήταν για χρόνια στο ΝΒΑ, έχοντας 328 ματς συνολικά με 5,9 πόντους μέσο όρο. Έχει παίξει σε Θάντερ, Μπουλς, Νετς, Σίξερς και Χοκς, ενώ είναι και σταθερό μέλος στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Timothé Luwawu-Cabarrot is expected to join Olimpia Milano, sources tell @Sportando.

The French International has played 328 games in the NBA averaging 5.9 points