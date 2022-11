Επιστρέφει άμεσα στις υποχρεώσεις των Νετς ο Ίρβινγκ

Τα περιθώρια έχουν στενέψει για τους Μπρούκλιν Νετς, που παρουσιάζουν εικόνα που προβληματίζει. Για το λόγο αυτό ο Κάιρι Ίρβινγκ αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στη δράση.

Έπειτα από την τιμωρία του από την ομάδα, ο Uncle Drew αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στους Γκρίζλις, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα του.

Just In: Suspended Brooklyn Nets star Kyrie Irving is expected to be cleared to play on Sunday vs. Memphis at Barclays Center, sources tell @TheAthletic @Stadium.