Οριστική λύση στο θέμα Πρίμο, συμβιβασμός ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές

Η... φωτιά που είχε ανάψει με πρωταγωνιστή τον Τζος Πρίμο έσβησε για τα καλά. Έπειτα από αρκετές ημέρες επαφών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές (πρώην ψυχολόγο των Σπερς, την ομάδα του Τέξας και τον παίκτη) βρέθηκε λύση ώστε το θέμα να μην πάει στα δικαστήρια.

Για την ακρίβεια, οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν σε συμβιβασμό, κάτι που οδήγησε την Κόθεν να αποσύρει την μήνυση και έτσι το θέμα να ολοκληρωθεί.

Spurs CEO RC Buford statement after the team resolved its lawsuit with former team psychologist Hillary Cauthen: “… We have decided to collaborate with Dr. Cauthen and other experts in an effort to review and improve our workplace processes and procedures.” pic.twitter.com/YCSakYyJX8