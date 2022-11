Χαμός στην Μπαρτσελόνα: Ο Σάρας έστειλε τον Κάλινιτς στα αποδυτήρια (pic)

Τα πράγματα δεν κυλούσαν καθόλου καλά για την Μπαρτσελόνα στο Sinan Erdem κόντρα στην Εφές και ένα εσωτερικό θέμα ήρθε να κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου και ενώ οι Καταλανοί βρίσκονταν στο -9, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έστειλε στα αποδυτήρια τον Νίκολα Κάλινιτς, όντας έξαλλος με τον Σέρβο φόργουορντ.

Μέχρι εκείνο το σημείο ο Κάλινιτς μετρούσε 10 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 19 αγωνιστικά λεπτά και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Sarunas Jasikevicius signalized Nikola Kalinic to leave the bench for the locker room 😳 pic.twitter.com/a0H7YslTQx